новости
новости
Регистрация
В тульском наркодиспансере состоялись противопожарные учения
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В тульском наркодиспансере состоялись противопожарные учения

В учреждении постоянно находится большое количество пациентов и персонала, поэтому вопросам безопасности уделяется повышенное внимание.

Согласно легенде, пожар с сильным задымлением произошел в одной из палат из-за короткого замыкания в розетке. Условия учений были максимально приближены к реальным. В первую очередь, после вызова пожарных сотрудники диспансера организовали эвакуацию людей. Затем попробовали справиться с огнем самостоятельно с помощью огнетушителя и пожарного рукава, подающего огнетушащее вещество.

Спасатели организовали на месте штаб, определили участки тушения и приступили к ликвидации огня. По замыслу учений, несколько сотрудников учреждения не смогли выбраться самостоятельно, их вывели из здания сотрудники газодымозащитной службы.

Кроме того, сотрудники МЧС проверили уровень противопожарной безопасности объекта, состояние внутренних пожарных кранов и возможность использования расположенных рядом пожарных гидрантов. Все поставленные задачи были выполнены, участники справились со своими обязанностями профессионально и оперативно.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:37 −1
Другие статьи по темам
Событие
пожаручения пожарныхГУ МЧС России по Тульской областиТульский областной наркологический диспансер
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В каких тульских школах детей кормили холодной едой из грязных тарелок
В каких тульских школах детей кормили холодной едой из грязных тарелок
Тульских эстетов приглашают на концерт американского гитариста Квентина Мура
Тульских эстетов приглашают на концерт американского гитариста Квентина Мура
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.