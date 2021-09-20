В тульском наркодиспансере состоялись противопожарные учения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Согласно легенде, пожар с сильным задымлением произошел в одной из палат из-за короткого замыкания в розетке. Условия учений были максимально приближены к реальным. В первую очередь, после вызова пожарных сотрудники диспансера организовали эвакуацию людей. Затем попробовали справиться с огнем самостоятельно с помощью огнетушителя и пожарного рукава, подающего огнетушащее вещество.

Спасатели организовали на месте штаб, определили участки тушения и приступили к ликвидации огня. По замыслу учений, несколько сотрудников учреждения не смогли выбраться самостоятельно, их вывели из здания сотрудники газодымозащитной службы.

Кроме того, сотрудники МЧС проверили уровень противопожарной безопасности объекта, состояние внутренних пожарных кранов и возможность использования расположенных рядом пожарных гидрантов. Все поставленные задачи были выполнены, участники справились со своими обязанностями профессионально и оперативно.