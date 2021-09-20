Сотрудники УФСИН накормили гостей Куликова поля солдатской кашей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

На поле ратной славы состоялся конкурс полевых кухонь. В нем приняли участие представители силовых ведомств.

Сотрудники УФСИН России по Тульской области приняли участие в праздновании годовщины Куликовской битвы. Исправительные учреждения представили свои товары на ярмарке и поучаствовали в конкурсе полевых кухонь среди представителей силовых структур региона. Первое место жюри конкурса присудило солдатской каше из полевой кухни ИК № 1.

Ежегодно во время празднования Дня воинской славы России и годовщины Куликовской битвы подразделения уголовно-исполнительной системы представляют продукцию производственного сектора на Краснохолмской ярмарке и радуют гостей кашей «с дымком», приготовленной на полевой кухне.

В этот раз по приглашению организаторов празднования представители УФСИН выставили свою полевую кухню на конкурс. Оценивали вкусовые достоинства походного деликатеса не только члены жюри, но и участники праздника.

Желающих отведать солдатскую кашу и угоститься ароматным чаем с сушками оказалось предостаточно. Каша, приготовленная поварами из исправительной колонии № 1, пришлась по вкусу всем и по итогам была признана дегустаторами самой вкусной.