За неделю в Тульской области более 100 тысяч раз нарушили ПДД

Фото из архива Myslo.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области подвели итоги надзорной деятельности за прошедшую неделю. Пресечено 102 447 нарушений Правил дорожного движения, из них 97 257 – с помощью комплексов автоматической фиксации (в основном превышение скорости и выезд на встречную полосу),

63 водителя нарушили правила перевозки детей, 62 – не пропустили пешеходов и других участников дорожного движения. Восемь человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. Почти 200 водителей нарушили правила тонировки.

77 человек сели за руль подшофе, 32 из них отказались от медосвидетельствования, а восемь – попались на рецидиве. Еще 4790 административных материалов составлены за другие нарушения ПДД, 234 машины перемещены на спецстоянку.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода или вам достоверно известно о фактах «нетрезвой езды», сообщите об этом в ГИБДД. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.