В Тульской области росгвардейцы задержали вора и дебошира

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Инциденты произошли в областном центре и в Щекино.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже и порче имущества. В Щекино на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из местного супермаркета.

Охранник торговой точки рассказал росгвардейцам, что один из посетителей украл продукты. 50-летний злоумышленник был задержан на месте происшествия.

В Туле экипаж вневедомственной охраны по тревоге прибыл в бар, где нетрезвый клиент разбил монитор музыкального автомата. Мужчину также задержали. Оба нарушителя общественного порядка были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.