Пряники, оружие и герои спорта. Как туляки голосуют на именных участках

На участке «Тула оружейная» гостей встречал фольклорный ансамбль, который, конечно же, исполнял, «Тульскую оборонную». Тем более и праздник ведь сегодня особый – День оружейника.

На этом участке голосовал директор Тульского оружейного завода, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Илья Курилов. По его мнению, этот участок, да еще в праздник, должен быть одним из лучших. Собственно, так оно и есть, все здесь здорово организовано, много наглядной агитации. По мониторам показывают ролики о знаменитых тульских оружейниках. Все желающие могут посетить школьный музей, посвященный Туле оружейной.

В качестве экспонатов в музее представлены и работы учеников школы №71. На память Илье Курилову вручили компакт-диск, в котором представлены экспонаты музея, посвященные истории оружейного завода.

Что касается самих выборов, Илья Николаевич прокомментировал ход голосования так:

– Выборы – это всегда вопрос волеизъявления граждан. Если мы хотим иметь достойную жизнь, что-то сделать для государства – это единственный инструмент, который дает возможность любому гражданину высказать свое мнение.

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин традиционно, по его словам, голосует на другом участке – в Ясной Поляне. Но сегодня решил прийти на участок «Тула пряничная».

– Тула славится традициями разных промыслов, в том числе производством пряников. Здесь, на участке, создана великолепная атмосфера, – отметил он. – От выборов жду перемен, в первую очередь улучшения здравоохранения, качества жизни в целом. От того, как мы проголосуем, какой сделаем выбор, зависит будущее нашей страны.

Пряничная Тула действительно была представлена на участке во всей красе. Это не только разгуливающие среди гостей фигуры неразлучной парочки – тульского самовара и тульского пряника, но и развалы с пряниками самых разных производителей.

Пряники можно было отведать, выиграть в лотерею, а заодно узнать некоторые секреты производства. Их рассказывал настоящий мастер, вырезающий пряничные доски Дмитрий Авдеев.

– Я получил профессию по специальности народные промыслы. А диплом был по пряничным формам, посвященным городу Туле. Пряничная доска – особое искусство. В ней должны быть лаконичные узнаваемые формы, без мелких деталей, чтобы рисунок в выпечке не потерялся. Правило такое – любая деталь должна быть не меньше сантиметра.

На изготовление одной доски, по его словам, уходит около пяти дней. Так что работа и непростая, и кропотливая. Доски Дмитрий режет в основном из березы. Прослужит такая доска несколько лет. Для надежности она пропитывается маслом – чаще подсолнечным, но можно и льняным. Масло закрывает поры доски от влаги.

– Чаще всего сейчас заказывают детские пряничные формы от 100 до 350 грамм, – делится секретами Дмитрий. – В качестве картинки используются не только виды Тулы, но и кошечка, собачка, сердечки «кого люблю, тому дарю». Инструменты, чтобы сделать всю эту красоту, самые простые – нож и полукруглая стамеска.

Антураж участка «Герои спорта» решен, конечно же, в спортивном стиле. Дети разыгрывали у входа на участок шахматные партии, на стенах – плакаты с фотографиями тульского «Арсенала». В зале для голосования – огромный стеллаж со спортивными кубками. Все спортивные трофеи – самые настоящие. Они выиграны учениками Центра образования №8, в помещении которого располагается избирательный участок. Самые недавние – местной баскетбольной команды, отличившейся в популярном российском турнире КЭС-баскет. Среди учеников школы и победительница Всемирной универсиады, чемпионка России по легкой атлетике Екатерина Реньжина. Так что коллективу школы есть, кем гордиться.

Собственно, и тот факт, что этот избирательный участок выбрали для того, чтобы отдать свой голос, кандидат в депутаты Государственной Думы Виктор Дзюба и волейболистки команды «Тулица» – тоже законный предмет для гордости.

Анастасия Бавыкина – Мы только что приехали с Кубка России, и сразу пришли сюда, чтобы принять участие в голосовании, – рассказала игрок «Тулицы» Анастасия Бавыкина. – Отдельно хочется сказать, что мы голосуем в День оружейника, и хотим всех туляков поздравить с этим праздником.

Ее поддержала коллега по команде Анастасия Азанова.

Анастасия Азанова – Считаю, что каждый должен выполнить свой гражданский долг, и проголосовать. Здорово, что есть такая возможность проголосовать на участке, посвященном тулякам – героям спорта.

Анастасия Терехова – Мы очень любим свой город и свою страну, нам нравится все, что сейчас происходит. Поэтому мы пришли сделать свой выбор и поддержать тех людей, которых мы любим, ценим и уважаем, – рассказала старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова.

На всех именных участках рассказали, что особая активность избирателей была в первый день голосования, в пятницу, и, несмотря на прохладную погоду, сегодня. Выборы проходят спокойно и в штатном режиме.

В Тульской области проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ и губернатора региона. Всего в регионе образовано порядка 60 именных и тематических участков.