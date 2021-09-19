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Туляки: «В Платоновском парке пенная вечеринка у уточек»

Туляки: «В Платоновском парке пенная вечеринка у уточек»

На самом деле это уже совсем не смешно: кто-то вновь сливает нечистоты в пруд парка.

Пенные ручьи, стекающие в руд Платоновского парка, сегодня заметил читатель Myslo. Он снял на видео происходящее и прислал в редакцию:

«Утки-бедняги вынуждены на ветках отмечать день оружейника. Нужно пригласить министерство экологии и природных ресурсов на вечеринку», – добавил автор видео.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда в пруд сливают нечистоты. Так, в ноябре 2017 года и летом 2020 года туляки сообщали об аналогичных нарушениях

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:15 +4
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