Туляки: «В Платоновском парке пенная вечеринка у уточек»

На самом деле это уже совсем не смешно: кто-то вновь сливает нечистоты в пруд парка.

Пенные ручьи, стекающие в руд Платоновского парка, сегодня заметил читатель Myslo. Он снял на видео происходящее и прислал в редакцию:

«Утки-бедняги вынуждены на ветках отмечать день оружейника. Нужно пригласить министерство экологии и природных ресурсов на вечеринку», – добавил автор видео.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда в пруд сливают нечистоты. Так, в ноябре 2017 года и летом 2020 года туляки сообщали об аналогичных нарушениях.