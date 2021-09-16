В Туле на Осиновой Горе построят новый жилой комплекс

А еще несколько детских садов, школу и многоквартирный дом. Об этом стало известно на заседании градсовета.

В Туле построят новый жилой комплекс. Он появится в районе Осиновой Горы – застройщик планирует построить семь 25-этажных домов. Кроме этого на территории комплекса построят детский сад на 205 мест. Также застройщик предоставит администрации Тулы земельный участок и проект для строительства дороги, соединяющей Новомосковское шоссе с улицей Защитников Тулы.

А на улице Маяковского в Скуратово построят 11-этажный дом на 382 квартиры. Застройщик подготовит проект планировки, предусматривающий размещение объектов социальной и спортивной инфраструктуры: детского сада, школы и бассейна. Также застройщик принял на себя обязательства по строительству модульной котельной, мощности которой будут достаточно не только для обеспечения теплом жилого дома, но и запланированных социальных объектов. Земельный участок для котельной предоставит администрация города. Отметим, что часть квартир в новостройке будет предоставлена детям-сиротам – строительная компания выразила готовность участвовать в социальных программах.

На заседании были приняты решения о переводе ряда земельных участков в другие категории для развития промышленности и сельского хозяйства. Так, в Узловском районе по обращению Корпорации развития Тульской области изменен статус участка, на котором планируется разместить завод по производству моторных и прочих технических масел. Он станет частью особой экономической зоны «Узловая».

Стало известно, что в промышленной зоне в районе Щегловской засеки построят здание производственного корпуса металлопрокатного завода ООО «ЗМК» Арсенал». Это позволит разместить под одной крышей весь цикл производства. Будет создано более 30 новых рабочих мест.