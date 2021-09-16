Заколдованная Жировка: в тульскую деревню пять лет пытались провести газ и провели не так

По какой-то причине проект изменился и врезки провели к нежилым участкам, а к жилым домам – нет.

В Жировке газа ждали много лет. В 2015 году по муниципальной программе деревню включили в список из 16 населенных пунктов , куда должны были провести газ. Начались предпроектные работы, на 2016 год было запланировано выполнение проектно-сметной и землеустроительной документации и получение заключения госэкспертизы. Прошло пять лет, а газ в деревню всё еще проводят. Правда, к большей части домов врезки уже проведены. Но почему-то не ко всем.



Газовая труба прошла мимо дома старосты.

Дом старосты деревни Александра Геннадьевича Дьяконова — крайний в деревне. Долгожданная труба летом 2021 года дошла и до него. Но почему-то к участку Александра Геннадьевича трубу не подвели.

– Зато врезки сделали к трем соседним нежилым участкам, на которых и домов-то нет, — рассказывает Дьяконов. — Я тут живу с 1992 года и ни разу на этих участках никого не видел.



Александр Дьяконов.

По словам Александра Геннадьевича, первоначальный проект согласовывали с жителями, каждый знал, что к его дому будет врезка. Проект долго делали, при участии поселковой администрации, староста выходил вместе со специалистами на сложные участки, где фермеры не разрешали прокладывать трубу по своей земле. Работы проводило ООО «Институт «Рязаньпроект».

– Весной мы получили сообщение, что «Рязаньпроект» куда-то делся, контракт с ним почему-то расторгли и теперь всем будет заниматься облгаз. В мае новый подрядчик приступил к работам. Взялись быстро, проложили трубу, зарыли. Тут-то и выяснилось, что врезки будут проводить не ко всем домам, как планировалось и согласовывалось ранее. Подрядчики только плечами пожимали, показывали НОВЫЙ проект, в котором врезок, например, к моему дому, нет.

Оказалось, за это время проект изменился, нового никто не видел, ни я, ни другие жители. Почему так получилось, никто нам объяснить не может.

Около десяти дворов такой врезки не получили. Выходит, теперь жителям нужно самим собирать документы и частным порядком подключаться? Почему так получилось?

Всего в Жировке около сорока домов, получается, что проектировщики ошиблись с врезками примерно на четверть.

Александр Дьяконов и другие пострадавшие от ошибок в проекте жители написали в Управление капитального строительства Тулы письмо с просьбой включить их в проект. Но ситуация никак не изменилась.

Как рассказал Myslo знакомый с ситуацией источник, газовыми проблемами Жировка обязана своим же жителям. После того как проект был подготовлен, некоторые предприимчивые местные начали активно межевать свои участки, причем из одного участка могли сделать два. Если газ проводят бесплатно (тогда закон о бесплатной газификации еще не был принят. –Прим. авт.), почему бы не провести его еще к одному участку? Это делает землю дороже, а значит, есть перспектива заработать. Возможно, жители руководствовались и какими-то другими причинами, тем не менее случилось то, что случилось: проект газификации пришлось менять.

Еще в 2019 году жители Жировки жаловались на отсутствие газа и судились за его подключение к домам проживающих там инвалидов. Вот пример с форума регионального правительства:

Myslo обратился за комментарием в Управление капитального строительства Тулы, которое является заказчиком работ. Ответ приводим полностью: – Между МУ «УКС г. Тулы» и ООО «Институт «Рязаньпроект» заключен контракт от 12.10.2016 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Газоснабжение д. Жировка, в т. ч. ПИР». Документация по планировке территории и проектная документация разрабатывались в соответствии со списком собственников домовладений, предоставленным главным управлением по Привокзальному территориальному округу в 2016 году. В проектной документации предусмотрено строительство сетей газоснабжения до границ земельных участков собственников домовладений. Документация по планировке территории разработана ООО «Институт «Рязаньпроект» и утверждена постановлением администрации города Тулы от 06.03.2019 г. 02.07.2020 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий. 28.10.2020 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости. В момент прохождения государственной экспертизы главным управлением по Привокзальному территориальному округу предоставлено письмо от 05.06.2020 г. с новым списком собственников домовладений, расположенных в д. Жировка. В предоставленном списке количество домовладений увеличилось. В данный момент МУ «УКС г. Тулы» ведется работа по формированию закупки на корректировку проектно-сметной документации для дальнейшего проектирования сети газораспределения до границ земельных участков в соответствии с письмом от 05.06.2020 г. На сегодняшний день проектная документация согласована с филиалом «Тулэнерго», филиалом АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, АО «Газпром межрегионгаз Тула», ГУ ТО «Тулаавтодор», ПАО «Ростелеком». Между «УКС г. Тулы» и АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА» заключен контракт на выполнение работ по организации строительства. В данный момент ведутся строительно-монтажные работы.

Получается, что из-за дополнительных адресов уже практически на стадии производства работ проект пришлось менять. В итоге сделали его «криво», несмотря на то, что новый тендер обошелся муниципальному бюджету в 10 711 040,65 руб. (закупка размещена здесь ).