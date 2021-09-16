ВТБ в Туле в полтора раза увеличил выдачи автокредитов
Клиенты ВТБ в Тульской области за восемь месяцев 2021 года оформили 1,5 тыс. кредитов на 1,3 млн рублей.
За восемь месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили почти 720 млрд рублей, что почти на 60% превышает прошлогоднее значение за аналогичный период. По прогнозам аналитиков ВТБ, несмотря на наметившееся снижение продаж, рынок продемонстрирует положительную динамику в целом по итогам года.
Клиенты ВТБ в Тульской области за восемь месяцев этого года оформили 1,5 тыс. кредитов на 1,3 млн рублей, что на 49% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране клиенты ВТБ за январь-август заключили более 57 тысяч сделок на 62,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает результат 2020 года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA (26% общего объема продаж), HYUNDAI и KIA (по 11%).
Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва и область (19,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,6 млрд рублей), а также Краснодарский край (2,9 млрд рублей). По итогам сентября, по прогнозам ВТБ, объем выдачи автокредитов клиентам банка составит более 9 млрд рублей.
По оценке ВТБ Капитал, в августе 2021 года продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в России снизились по отношению к прошлому августу на 17%. Это стало следствием глобального дефицита микроэлектроники, который ограничивает предложение и на отечественном автомобильном рынке.
«Сейчас на рынке спрос превышает предложение, и такая ситуация, скорее всего, будет сохраняться как минимум до конца года. Это и приведет к замедлению темпов роста автомобильного рынка. Однако с учетом значительного объема продаж в первом полугодии, по итогам всего 2021 года рынок, по нашим оценкам, все же вырастет к прошлому году, несмотря на падение показателей в оставшиеся месяцы», – комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.
«Окончание отпускного сезона традиционно повышает спрос на покупку автомобилей, но в этом году на него влияет дефицит чипов и, как следствие – рост цен. Тем не менее, рынок по итогам года будет «в плюсе» – наверняка, осенью-зимой мы увидим спецпредложения от дилеров, кроме того, вероятен рост продаж подержанных автомобилей. Потребителям стоит обратить внимание и на шеринговый рынок – все больше компаний предлагают транспортные средства в прокат, что очень удобно для коротких поездок, даже в выходные. Еще одно перспективное направление – сервис авто по подписке, который мы в ближайшее время предложим своим клиентам», – отмечает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).