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Как безопасно собирать и готовить грибы: советы Роспотребнадзора
Фото: pixabay.com

Как безопасно собирать и готовить грибы: советы Роспотребнадзора

В лесах Тульской области произрастает около 200 видов грибов, однако для сбора рекомендуется не более 30.

Грибы делятся на съедобные, условно съедобные и ядовитые. Съедобные грибы которые не нуждаются в какой-либо специфической обработке перед окончательным приготовлением.

К условно съедобным относятся грибы, из мякоти которых выделяется млечный сок – он имеет жгучий вкус и может привести к отравлению. Строчки, сморчки, грузди, свинушки, волнушки, чернушки являются условно съедобными. Перед готовкой их нужно долго вымачивать и предварительно отваривать, сливая воду.

Ядовитые грибы невозможно никак обезвредить. Если небольшой фрагмент ядовитого гриба попадёт в блюдо со съедобными грибами – отравление гарантировано. К ядовитым грибам относятся бледные поганки, мухоморы, желчный гриб, ложные лисички, ложные опята и многие другие.

Отправляясь на «тихую охоту», помните правила безопасности:

  • Не собирайте грибы, которые вам не известны. Если возникли сомнения – гриб лучше выбросить, тем более запрещено класть его к другим грибам.
  • Избегайте сбора старых и червивых грибов.
  • Не собирайте грибы, которые растут у дорог, железнодорожных путей, возле заводов, промышленных зон, на территории радиационной зоны.
  • При комнатной температуре грибы можно хранить не более 3 часов.
  • Не используйте для хранения грибов оцинкованную и алюминиевую посуду.
  • Перед готовкой любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться либо замораживаться.
  • Заготавливая грибы на зиму, помните о ботулизме. Это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Чтобы избежать его, грибы нужно тщательно перебирать и промывать под проточной водой до полного освобождения от земляных загрязнений и не хранить их в герметичных ёмкостях, поскольку палочка ботулизма выделяет смертельный токсин только при полном отсутствии кислорода.
  • Покупайте грибы и продукты их переработки необходимо исключительно в местах санкционированной торговли. Откажитесь от приобретения с рук, на развалах, в местах стихийной торговли.
  • При первых признаках отравления срочно обращайтесь к врачам, не занимайтесь самолечением!
  • Если заготовленные грибы закрыты герметично, перед каждым приемом пищи их нужно проваривать не менее 20 минут.
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