Как безопасно собирать и готовить грибы: советы Роспотребнадзора

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В лесах Тульской области произрастает около 200 видов грибов, однако для сбора рекомендуется не более 30.

Грибы делятся на съедобные, условно съедобные и ядовитые. Съедобные грибы которые не нуждаются в какой-либо специфической обработке перед окончательным приготовлением.

К условно съедобным относятся грибы, из мякоти которых выделяется млечный сок – он имеет жгучий вкус и может привести к отравлению. Строчки, сморчки, грузди, свинушки, волнушки, чернушки являются условно съедобными. Перед готовкой их нужно долго вымачивать и предварительно отваривать, сливая воду.

Ядовитые грибы невозможно никак обезвредить. Если небольшой фрагмент ядовитого гриба попадёт в блюдо со съедобными грибами – отравление гарантировано. К ядовитым грибам относятся бледные поганки, мухоморы, желчный гриб, ложные лисички, ложные опята и многие другие.

Отправляясь на «тихую охоту», помните правила безопасности: