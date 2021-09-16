С улиц Тулы вывозят автохлам: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Бесхозные автомобили выявляются при объездах территорий и по заявлению жителей. Владельца такой машины предупреждают, что если в течение 30 дней он не уберет ее, машина будет эвакуирована принудительно. Еще 30 дней информация о местонахождении такой машины будет размещена на сайте администрации города.

Несколько легковушек были вывезены из частного сектора на ул. Декабристов. Машины эвакуировали и перевезли на ответственное хранение в муниципальное учреждение. Там машины могут находиться в течение 30 дней. После этого будут оформлены документы для их утилизации.

Владелец транспортного средства может вернуть его и находящееся внутри имущество. Для этого в течение месяца с момента эвакуации нужно подать в администрацию заявление, представить документы, подтверждающие право собственности, и возместить расходы, связанные с эвакуацией и хранением машины.

Бесхозные авто подлежат эвакуации, если находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы, являются местом несанкционированного складирования отходов, создают препятствия дорожному движению, работе спецтехники и проезду во дворы.