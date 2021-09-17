В тульском Заречье десятки домов останутся без воды

Причина в ремонте, который проведут специалисты «Тулагорводоканала».

20 сентября из-за ремонта в доме № 10 по Промышленному проезду в Заречье отключат холодную воду. Ее не будет с 10.00 по следующим адресам:

ул. Токарева, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 86-в, 73-а, 78-б, 86-а, 86-б,

Промышленный проезд, 3, 6, 8, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

ул. Октябрьская, 184, 186, 186/1,

ул. Комсомольская, 171, 167-а, 232,

ул. Железнодорожная, 38, 38-а, 40-а,

частный сектор по ул. Токарева от ул. Герцена до ул. Октябрьской, по ул. Демидовской от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной от ул. Демидовской до ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской от ул. Токарева до ул. Железнодорожной.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.