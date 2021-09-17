новости
новости
Регистрация
В тульском Заречье десятки домов останутся без воды

В тульском Заречье десятки домов останутся без воды

Причина в ремонте, который проведут специалисты «Тулагорводоканала».

20 сентября из-за ремонта в доме № 10 по Промышленному проезду в Заречье отключат холодную воду. Ее не будет с 10.00 по следующим адресам:

  • ул. Токарева, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 86-в, 73-а, 78-б, 86-а, 86-б,
  • Промышленный проезд, 3, 6, 8, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • ул. Октябрьская, 184, 186, 186/1,
  • ул. Комсомольская, 171, 167-а, 232,
  • ул. Железнодорожная, 38, 38-а, 40-а,
  • частный сектор по ул. Токарева от ул. Герцена до ул. Октябрьской, по ул. Демидовской от ул. Токарева до ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной от ул. Демидовской до ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской от ул. Токарева до ул. Железнодорожной. 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет водыотключение водыТулагорводоканал
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Турция пустит без тестов только россиян, привитых «Спутником V»
Турция пустит без тестов только россиян, привитых «Спутником V»
Николай Воробьев: «Уверен, что жители Тульской области с полной ответственностью отнесутся к участию в голосовании»
Николай Воробьев: «Уверен, что жители Тульской области с полной ответственностью отнесутся к участию в голосовании»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.