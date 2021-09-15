В Тульской области в Оку выпустили 14 тысяч мальков стерляди

Акватория реки Оки в Тульской области пополнилась примерно на 14 тысяч мальков стерляди. Внесенную в Красную книгу России рыбу выпустили представители Мультимодального центра «Усады» и Московско-Окского территориального управления Росрыболовства .

Стерлядь выпускалась в рамках программы по восполнению популяции водно-биологических ресурсов акватории Волго-Окского бассейна и в качестве компенсационного мероприятия, предваряющего начало строительства Мультимодального центра.

Стерлядь — рыба семейства осетровых. Занесена в Красную книгу России и Приложение II CITES как «уязвимый вид». Вылов в России запрещен во всем Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах (как и всех видов осетровых). Лицензированный лов разрешен в некоторых реках Западной Сибири, а также в реках Северного рыбохозяйственного бассейна.

Главные факторы уменьшения численности — загрязнение рек промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками (стерлядь весьма чувствительна к загрязнению воды и содержанию в ней кислорода), браконьерский вылов, обмеление рек.