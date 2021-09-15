Тульская область заняла 71-е место в экологическом рейтинге регионов России

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

По сравнению с прошлым годом мы поднялись в таблице на одну строчку.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2021 года.

По итогам лета десятка лидеров экологического рейтинга выглядит так: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Республика Чувашия, Костромская и Калужская области, Чеченская Республика.

Аутсайдерами экологического рейтинга за лето текущего года стали Еврейская автономная область, Севастополь, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Забайкальский край, Челябинская, Свердловская, Омская и Иркутская области.

Тульская область – на 71-м месте. По сравнению с прошлым годом наш регион поднялся на одну строчку. Среди критериев рейтинга – степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.