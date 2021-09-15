Дело антипрививочников со «Щегловского вала»: один из истцов отказался от иска

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Пролетарский районный суд Тулы продолжает рассматривать иски 18 сотрудников АО «Щегловский вал», которые требуют признать незаконным их отстранение в связи с отказом от вакцинации, допустить их к работе, а также компенсировать неполученную зарплату и моральный вред.

Два гражданских дела были назначены к разбирательству на открытом судебном заседании 15 сентября. В ходе заседания по иску одного из истцов были заслушаны дополнительные пояснения по существу спора, истцом уточнена сумма взыскания заработной платы за время отстранения от работы, исследованы письменные материалы гражданского дела.

От второго истца ранее поступило заявление об отказе от заявленных исковых требований, но он не явился в суд по повторному вызову и не просил рассматривать дело в его отсутствие. В итоге суд вынес определение об оставлении искового заявления без рассмотрения. Производство по делу закончено.

Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке. Слушания по другим делам отложены судом на конец сентября.