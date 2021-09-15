В Тульской области из-за загрязнения Дона проверяют спиртзавод

Фото ТРОО "Экологическая защита"

Прокуратура и Росприроднадзор совместно с Тульской региональной общественной организацией «Экологическая защита» проводят проверку по факту загрязнения участка реки Дон неочищенными стоками. В частности, был проверен Епифанский спиртзавод, который по мнению местных жителей, может быть причастен к сбросам сточных вод в водный объект.



Сотрудники Кимовской межрайонной прокуратуры и Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора при участии председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председателя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова выехали в посёлок Епифань Кимовского района.



В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства, специалисты Росприроднадзора и экологи посетили спиртзавод «Донской».



«В ходе проверки была осмотрена вся территория предприятия. Кроме этого мы тщательно ознакомились с технологическим процессом завода, начиная от этапа приема зерна до высушивания барды. Особо внимание комиссия уделила образованию жидких отходов на всех стадиях производства», — прокомментировал выезд Вадим Баранов.



С целью полного анализа работы предприятия, прокуратура также запросила всю необходимую технологическую и производственную документацию. При наличии оснований, надзорное ведомство предпримет меры прокурорского реагирования.

Напомним, 21 августа обнаружен и зафиксирован сброс неочищенных стоков оранжевого цвета в Дон в непосредственной близости к спиртзаводу. Обращение экологов, а также многочисленные жалобы местных жителей, послужили основанием для проверки ООО «Донской».