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В Тульской области из-за загрязнения Дона проверяют спиртзавод
Фото ТРОО "Экологическая защита"

В Тульской области из-за загрязнения Дона проверяют спиртзавод

В Кимовском районе кто-то загрязняет реку Дон. Жители подозревают Епифанский спиртзавод.

Прокуратура и Росприроднадзор совместно с Тульской региональной общественной организацией «Экологическая защита» проводят проверку по факту загрязнения участка реки Дон неочищенными стоками. В частности, был проверен Епифанский спиртзавод, который по мнению местных жителей, может быть причастен к сбросам сточных вод в водный объект.

Сотрудники Кимовской межрайонной прокуратуры и Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора при участии председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председателя ТРОО «Экологическая защита» Вадима Баранова выехали в посёлок Епифань Кимовского района.

В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства, специалисты Росприроднадзора и экологи посетили спиртзавод «Донской».

«В ходе проверки была осмотрена вся территория предприятия. Кроме этого мы тщательно ознакомились с технологическим процессом завода, начиная от этапа приема зерна до высушивания барды. Особо внимание комиссия уделила образованию жидких отходов на всех стадиях производства», — прокомментировал выезд Вадим Баранов.

С целью полного анализа работы предприятия, прокуратура также запросила всю необходимую технологическую и производственную документацию. При наличии оснований, надзорное ведомство предпримет меры прокурорского реагирования.

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Напомним, 21 августа обнаружен и зафиксирован сброс неочищенных стоков оранжевого цвета в Дон в непосредственной близости к спиртзаводу. Обращение экологов, а также многочисленные жалобы местных жителей, послужили основанием для проверки ООО «Донской».

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:28 0
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