Во дворе на ул. Фрунзе во время благоустройства повредили детскую площадку

В редакцию Myslo обратились жители одного из домов на ул. Фрунзе. Они рассказали, что в их дворе проводятся работы по благоустройству.

Правда, приводя в порядок территорию, сотрудники компании-подрядчика совсем не позаботились о сохранности детской площадки – во время работ водитель мини-экскаватора врезался в детский турник, буквально «с мясом» вырвал из асфальта одну из его опор и погнул ее ковшом.

На вопрос, кто будет возмещать убытки и приводить в порядок детскую площадку, рабочие ответить затруднились.