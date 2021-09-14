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Во дворе на ул. Фрунзе во время благоустройства повредили детскую площадку

Во дворе на ул. Фрунзе во время благоустройства повредили детскую площадку

Водитель мини-экскаватора буквально «с мясом» вырвал из асфальта одну из опор детского турника.

В редакцию Myslo обратились жители одного из домов на ул. Фрунзе. Они рассказали, что в их дворе проводятся работы по благоустройству.

Правда, приводя в порядок территорию, сотрудники компании-подрядчика совсем не позаботились о сохранности детской площадки – во время работ водитель мини-экскаватора врезался в детский турник, буквально «с мясом» вырвал из асфальта одну из его опор и погнул ее ковшом.

На вопрос, кто будет возмещать убытки и приводить в порядок детскую площадку, рабочие ответить затруднились.

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сегодня, в 08:49 +2
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Место
Тулаулица Фрунзе
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