Тульские школьники сыграли в волейбол с чемпионами

Фото: vk.com/vc_tulitsa

Встреча состоялась в преддверии Чемпионата мира по волейболу, который состоится в следующем году.

В 2022 году в России состоится мужской Чемпионат мира по волейболу. Под эгидой Всероссийской федерации волейбола по всей стране проводится Волейбольный фестиваль «Играем в волейбол – встречаем Чемпионат мира!»

Его организатором выступает АНО «Оргкомитет волейбол 2022» в рамках Концепции программы популяризации Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 и волейбола среди молодежи. Игры Чемпионата пройдут в 10 городах России, а право представления получили 28 городов. Тула станет первым из них. В городском Центре образования № 1 собрались школьники, воспитанники волейбольной спортшколы, тренеры, представители оргкомитета.

В гости к юным волейболистам пришли мэр Тулы и олимпийская чемпионка – Ольга Слюсарева, игрок «Динамо-АК Барс» и сборной России, мастер спорта международного класса – Ирина Королёва, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Мария Перепёлкина, чемпионка России, участница Олимпийских игр Дарья Малыгина и руководитель региональной федерации волейбола Тульской области Валерий Московский.

Профессиональные спортсмены провели с детьми полноценную игровую тренировку, показали элементы разминки, упражнения с мячом и действия в команде. В рамках фестиваля детям подарили волейбольное оборудование – стойки, сетки, мячи и многое другое. Все участники получили памятные подарки от оргкомитета Фестиваля и отметили праздник чаепитием с шестикилограммовым тортом.