Экоактивисты выяснили, кто загрязняет реку Дон в Кимовском районе

Фото и видео Вадима Баранова.

Напомним, тревогу забили жители поселка Епифань после того, как речка приобрела мутный цвет и неприятный запах канализации, а также покрылось пленкой.

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» установила источник загрязнения реки Дон в Кимовском районе. Им стал выпуск, находящийся вблизи предприятия ООО «Донской» (Епифанский Спиртзавод).

Источник обнаружил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

- Год назад мы уже выявляли грубые природоохранные нарушения в деятельности спиртзавода. Тогда в результате проверки, проведенной контролирующими органами, удалось установить, что предприятие осуществляло сброс сточных вод в реку без решения о предоставлении в пользование водного объекта. На основании выявленных нарушений директору предприятия был назначен штраф. Но самое главное, выпуск стоков был демонтирован. Сегодня ситуация с загрязнением повторяется. Мы считаем, что штрафы за природоохранные нарушения, а тем более, если наблюдается рецидив, на законодательном уровне должны быть многократно увеличены, — отметил Вадим Баранов.

Напомним, что неделю назад вода в реке приобрела мутный цвет и неприятный запах канализации, а также покрылось пленкой. Об этом сообщили жители поселка Епифань. После этого «Экологическая защита» неоднократно выезжала на место, в том числе с представителями областной прокуратуры и Росприроднадзора.

Река Дон подлежит федеральному экологическому надзору, в связи с этим «Экологическая защита» повторно направила обращение в Управление Росприроднадзора с просьбой принять меры к загрязнителю водного объекта.