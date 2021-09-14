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Известный телеведущий Андрей Норкин выступит в Туле

Известный телеведущий Андрей Норкин выступит в Туле

9 октября Андрей Норкин выступит в Городском концертном зале с новой программой «Другой формат-2». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

В программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и современности:

Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта, А. Вулых и многих других, включая отрывки из авторских произведений самого Андрея.
 

Концертная программа «Другой формат-2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 18:28 0
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