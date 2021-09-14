новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 9 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 104 случая коронавируса, 98 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 835 жителей региона, 45 226 вылечились, 2850 человек умерли. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.

Сюжет: Коронавирус
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 71 пациент
вчера, в 12:28, 19 1039 -1
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 101 случай заболевания и 11 смертей
вчера, в 11:33, 7 1142 0
Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки скончались 10 человек
12 сентября, в 11:52, 140 1777 -6
В Тульской области с начала пандемии скончались 2820 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с начала пандемии скончались 2820 пациентов с ковидом
11 сентября, в 11:34, 13 1563 -2
Все новости сюжета
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:41 −3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой улетел в кювет грузовик с досками
Под Тулой улетел в кювет грузовик с досками
Сбитый трамваем туляк находится в больнице
Сбитый трамваем туляк находится в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.