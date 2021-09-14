Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 104 случая коронавируса, 98 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 835 жителей региона, 45 226 вылечились, 2850 человек умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.
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