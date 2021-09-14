новости
новости
Регистрация
Сбитый трамваем туляк находится в больнице

Сбитый трамваем туляк находится в больнице

По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия с участием трамвая и пешехода на ул. Металлургов в Туле. На данный момент пострадавший в больнице, им занимаются медики.
 
«По предварительной информации, водитель трамвая, мужчина 1992 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения», — сообщили Myslo в УГИБДД.
 
Предположительно, пострадавший собирался сесть в транспортное средство, слишком близко подошел к путям и сильно ударился об двигавшийся трамвай головой. Отметим, по словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Новость обновлена в 12.20. Уточнены обстоятельства происшествия.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +9
Другие статьи по темам
Событие
ДТП с трамваем
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 9 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 104 случая заболевания и 9 смертей
В Туле в Могилевском сквере открыли бесплатный биотуалет
В Туле в Могилевском сквере открыли бесплатный биотуалет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.