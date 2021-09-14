Сбитый трамваем туляк находится в больнице

По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия с участием трамвая и пешехода на ул. Металлургов в Туле. На данный момент пострадавший в больнице, им занимаются медики.

«По предварительной информации, водитель трамвая, мужчина 1992 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения», — сообщили Myslo в УГИБДД.

Предположительно, пострадавший собирался сесть в транспортное средство, слишком близко подошел к путям и сильно ударился об двигавшийся трамвай головой. Отметим, по словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новость обновлена в 12.20. Уточнены обстоятельства происшествия.