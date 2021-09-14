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Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому

Девушка учится в Яснополянском центре поддержки одарённых детей.

Во время встречи Алексея Дюмина с Владимиром Путиным, которая состоялась накануне, обсуждался вопрос развития сферы образования. За последние три года в Тульской области введено в эксплуатацию 15 новых детских садов. Строится ещё восемь, пять из которых сдадут в этом году.

Поручение президента о ликвидации очерёдности в детские сады было выполнено в конце 2020 года. С 2018 года построены три новые школы, две – в процессе постройки, а в ближайшие три года в регионе появятся ещё две школы на 1000 мест. В регионе работают два центра поддержки и развития одарённых детей. В Новомосковске создаётся новый крупный центр «Созвездие».

Руководитель Яснополянского центра поддержки одаренных детей Александр Сухоруков сообщил Владимиру Путину, что 72% выпускников учреждения закончили обучение с медалями и поступили в лучшие вузы страны. Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный учебный план с углубленным изучением предметов в соответствии с его интересами и способностями. 

Ученица 11 класса Алена Семирикова сказала, что ей всегда была близка тема Ясной Поляны и всего, что связано со Львом Николаевичем Толстым. Учеба в Яснополянском центре дает самые широкие возможности расширить свои знания. Также Алена рассказала о своих впечатлениях о Туле: город сильно преобразился, появилось много новых красивых мест для прогулок – набережная и Музейный квартал.

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Люди
Владимир ПутинАлексей Дюмин
Место
Тульская область
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