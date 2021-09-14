новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Тулицы» начали выступление на Кубке России с победы
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» начали выступление на Кубке России с победы

Матч с «Липецком» завершился со счетом 3:0.

Волейбольная «Тулица» сыграла первый матч предварительного этапа Кубка России. Соперницами наших девчонок стали спортсменки из Липецка, выступающие за одноименный клуб.

Первая партия завершилась со счетом 19:25 в пользу тулячек. Во второй «Тулица» тоже одержала победу – 17:25. Третью партию «Липецку» тоже не удалось записать на свой счет – 18:25.

Таким образом, в первом матче Кубка России «Тулица» одержала безоговорочную победу.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 22:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
волейбольная ТулицаВК ТулицаКубок России по волейболу
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому
Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.