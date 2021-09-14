Волейболистки «Тулицы» начали выступление на Кубке России с победы

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Матч с «Липецком» завершился со счетом 3:0.

Волейбольная «Тулица» сыграла первый матч предварительного этапа Кубка России. Соперницами наших девчонок стали спортсменки из Липецка, выступающие за одноименный клуб.

Первая партия завершилась со счетом 19:25 в пользу тулячек. Во второй «Тулица» тоже одержала победу – 17:25. Третью партию «Липецку» тоже не удалось записать на свой счет – 18:25.

Таким образом, в первом матче Кубка России «Тулица» одержала безоговорочную победу.