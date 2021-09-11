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Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие
Фото автора и пресс-службы правительства Тульской области.

Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие

11 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное пятой годовщине Тульского суворовского военного училища.

ТулСВУ было создано в 1944 году и существовало по 1960-й. Пять лет назад, в 2016 году, по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Министра обороны, генерала армии, Героя России Сергея Шойгу при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента России Владимира Путина училище было возрождено.

В начале мая был заложен первый камень, а к 30 августа первая очередь объекта уже была готова. В сентябре 2016 года училище посетил Владимир Путин и лично вручил его руководству знамя. Сейчас оно занимает центральное место в главном корпусе.

От имени губернатора Алексея Дюмина преподавателей, суворовцев и родителей поздравил его заместитель Сергей Егоров.

- Тульское Суворовское училище продолжает славные традиции отечественных военных учебных заведений. Даёт хорошее образование, закаляет дух, воспитывает дисциплину и целеустремленность, готовит к военной службе.

Несколько месяцев назад на этом плацу в присутствии Министра обороны состоялся первый выпуск.

Уверен, что воспитанники Тульского суворовского училища впишут в историю России немало ярких страниц и будут востребованы везде, — сказал Сергей Егоров.

С пятилетием училища суворовцев также поздравил заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по военно-политической работе Виктор Купчишин.

Клятву суворовца принесли 80 первокурсников. С напутствием к ним обратился выпускник первого послевоенного выпуска ТулСВУ Лев Бимбереков.

Сейчас училище — это практически автономный город на 17 гектаров. Здесь ребята могут освоить любой вид спорта — от хоккея, армейского рукопашного боя, плавания или футбола до скалолазания. Здесь они учатся и отдыхают, занимаются творчеством и осваивают будущую профессию.

 

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Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 1
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 2
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 3
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 4
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 5
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 6
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 7
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 8
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 9
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 10
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 11
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 12
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 13
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 14
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 15
Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие, Фото: 16
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Автор: Татьяна Алексеева
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