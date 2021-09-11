Тульское суворовское военное училище отпраздновало пятилетие
11 сентября прошло торжественное мероприятие, посвященное пятой годовщине Тульского суворовского военного училища.
ТулСВУ было создано в 1944 году и существовало по 1960-й. Пять лет назад, в 2016 году, по инициативе Алексея Дюмина и благодаря решению Министра обороны, генерала армии, Героя России Сергея Шойгу при поддержке Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ, Президента России Владимира Путина училище было возрождено.
В начале мая был заложен первый камень, а к 30 августа первая очередь объекта уже была готова. В сентябре 2016 года училище посетил Владимир Путин и лично вручил его руководству знамя. Сейчас оно занимает центральное место в главном корпусе.
От имени губернатора Алексея Дюмина преподавателей, суворовцев и родителей поздравил его заместитель Сергей Егоров.
- Тульское Суворовское училище продолжает славные традиции отечественных военных учебных заведений. Даёт хорошее образование, закаляет дух, воспитывает дисциплину и целеустремленность, готовит к военной службе.
Несколько месяцев назад на этом плацу в присутствии Министра обороны состоялся первый выпуск.
Уверен, что воспитанники Тульского суворовского училища впишут в историю России немало ярких страниц и будут востребованы везде, — сказал Сергей Егоров.
С пятилетием училища суворовцев также поздравил заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по военно-политической работе Виктор Купчишин.
Клятву суворовца принесли 80 первокурсников. С напутствием к ним обратился выпускник первого послевоенного выпуска ТулСВУ Лев Бимбереков.
Сейчас училище — это практически автономный город на 17 гектаров. Здесь ребята могут освоить любой вид спорта — от хоккея, армейского рукопашного боя, плавания или футбола до скалолазания. Здесь они учатся и отдыхают, занимаются творчеством и осваивают будущую профессию.
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