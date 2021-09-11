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Дебют в ВХЛ: тульская команда «АКМ» одержала первую победу в истории
Фото пресс-службы "АКМ".

Дебют в ВХЛ: тульская команда «АКМ» одержала первую победу в истории

Наши хоккеисты удачно дебютировали в Вышке.

10 сентября в Ижевске на матче в рамках чемпионата «Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути» хоккейная команда Тульской области «АКМ» победила команду «Ижсталь» из Ижевска со счетом 3:1. У туляков шайбами отличились Яков Селезнев, Филипп Толузаков и Денис Почивалов.

Отметим, что это была первая игра в истории команды. Коллектив был сформирован только в 2021 году. Этот сезон для наших хоккеистов - дебютный.

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С победой тульских спортсменов поздравил губернатор Алексей Дюмин:

- Это значимое спортивное событие для Тульской области. Команда провела уверенный матч и заслуженно выиграла. Уверен, что это послужит хорошим заделом для будущих успехов. Желаю нашим хоккеистам дальнейших побед! Только вперед!

Следующую игру команда проведет 12 сентября в Перми против «Молота». Начало матча в 15.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:05 0
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