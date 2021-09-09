В узловской больнице мужчина обматерил полицейского

А потом предложил взятку, чтобы против него не возбуждали уголовное дело.

В Узловой 28-летний житель Кимовского района обвиняется в публичном оскорблении полицейского и покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 22 июля пьяный обвиняемый находился в приемной Узловской районной больницы и там грубо обматерил сотрудника полиции. Протрезвев, мужчина понял, что натворил, и захотел найти способ, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное. Поэтому 27 июля он предложил сотруднику полиции, который проводил доследственную проверку, 5000 рублей, чтобы замять это дело.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.