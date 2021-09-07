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Конфликт из-за безнала: в Туле водитель маршрутки обиделся на пассажирку и выгнал всех из салона
Стоп-кадр из видео

Конфликт из-за безнала: в Туле водитель маршрутки обиделся на пассажирку и выгнал всех из салона

Девушка сняла происходящее на камеру мобильника.

Тулячка опубликовала в социальных сетях видео с неоднозначной ситуацией в маршрутке № 64. По словам автора ролика, конфликт произошел из-за того, что она попросила водителя поднять повыше руку с терминалом для безналичной оплаты проезда.
 
«Мне с аппаратом в салон сюда прийти?» — возмутился водитель маршрутки.
 
Несмотря на возражения других пассажиров, мужчина отказался ехать дальше и велел всем выйти из салона, вернув пассажирам деньги за проезд.
 

 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +9
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