Конфликт из-за безнала: в Туле водитель маршрутки обиделся на пассажирку и выгнал всех из салона

Стоп-кадр из видео

Тулячка опубликовала в социальных сетях видео с неоднозначной ситуацией в маршрутке № 64. По словам автора ролика, конфликт произошел из-за того, что она попросила водителя поднять повыше руку с терминалом для безналичной оплаты проезда.

«Мне с аппаратом в салон сюда прийти?» — возмутился водитель маршрутки.

Несмотря на возражения других пассажиров, мужчина отказался ехать дальше и велел всем выйти из салона, вернув пассажирам деньги за проезд.