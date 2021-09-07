Пионеру-герою Вале Паршутину присвоено звание почетного гражданина Тулы

Были единогласно поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Сведения о них были размещены на официальных сайтах МО город Тула и администрации города с целью информирования жителей и для изучения общественного мнения.

– В связи с юбилейными датами – 80-летием обороны города и 45-летием со дня присвоения Туле звания «Город-герой» – было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» трем гражданам, – отметила глава города Ольга Слюсарева. – Все кандидаты – достойные и уважаемые люди. Их имена хорошо знакомы тулякам. Вручение удостоверений и знаков будет проводиться в торжественной обстановке в рамках празднования Дня города. Присвоение почетного звания Паршутину Валентину посмертно – это вклад Тульской городской Думы в дело сохранения памяти о юных героях, защищавших наш город.

Почетные звания присвоены руководителю поискового отряда «Рубеж» Владимиру Николаевичу Сафронову, заместителю генерального директора по стратегическому развитию АО «Тульский молочный комбинат» Александру Ивановичу Ширинкину, пионеру-герою Валентину Паршутину (посмертно).

Валентин Паршутин родился 29 октября 1929 года в Туле. Семья жила на окраине Рогожинского поселка. Мальчик обучался в городской школе №39, любил посещать Театр юного зрителя, читать книги о подвигах русских солдат и офицеров.



12-летний пионер Валя Паршутин.

Валя участвовал в боях на подступах к Туле, где воевал отряд Тульского рабочего полка. Он подносил бойцам снаряды, сумки с пулеметными лентами, был связным между батальонами.

29 октября 1941 года Валентину исполнилось 12 лет. Мальчик сходил в разведку в поселок, принес важные сведения о противнике. С колокольни церкви строчил крупнокалиберный немецкий пулемет – проводил обстрел Красного Перекопа. У пулеметчика отряда закончились патроны, их нужно было срочно принести. Несколько раз Паршутин приносил патроны. В какой-то момент ему показалось, что он ползет слишком медленно. Валя, выпрямившись во весь свой небольшой рост, сразу же был замечен и сражен выстрелом немецкого снайпера.

Похоронили его сначала недалеко от того барака, где он жил, а потом перенесли захоронение на Всехсвятское кладбище.

Как рассказал директор МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина» Богдан Лобач, в адрес Тульской городской Думы было направлено ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» (посмертно) пионеру Валентину Паршутину, геройски погибшему при защите города Тулы 29 октября 1941 года.

– Мы благодарны депутатам, которые поддержали наше обращение. Коллектив учителей и учащихся школы делает всё, чтобы сохранить память о юном партизане: в музее есть экспозиция, посвященная нашему земляку, на здании учебного заведения установлена мемориальная доска, школьники ухаживают за могилой героя, – прокомментировал решение Думы Богдан Вячеславович.