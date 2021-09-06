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За неделю в Тульской области от коронавируса выздоровели 720 человек

За неделю в Тульской области от коронавируса выздоровели 720 человек

В двух муниципальных образованиях не было зафиксировано новых случаев Covid-19.

С 31 августа по 6 сентября 720 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения – 44 427 человек, сообщает региональный оперштаб.
 
За минувшую неделю зарегистрирован 761 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском районе и рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 52 009 случаев заболевания.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 71 пациента в возрасте от 46 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 2770 человек.
Сюжет: Коронавирус
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