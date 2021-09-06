В ночь на 7 сентября в Тульской области ожидаются заморозки
Температура воздуха опустится до -2 градусов.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 7 сентября на территории региона ожидаются заморозки до -2 °C.
В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.
Другие статьи по темам
Место