В ночь на 7 сентября в Тульской области ожидаются заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 7 сентября на территории региона ожидаются заморозки до -2 °C.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.