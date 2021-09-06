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В ночь на 7 сентября в Тульской области ожидаются заморозки

В ночь на 7 сентября в Тульской области ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до -2 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 7 сентября на территории региона ожидаются заморозки до -2 °C.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 +2
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