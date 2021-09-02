Швея, сварщик и укладчик-упаковщик: на кого учатся заключенные тульских колоний

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В наступившем учебном году в пенитенциарных учреждениях региона более 1800 человек получат новую профессию.

Более 700 осужденных, отбывающих наказание в колониях Тульской области, впервые сели за парты 1 сентября. Из года в год в образовательном учреждении № 79 ФСИН России обновляется список профессий, которые можно освоить в неволе.

Это делается с учетом потребностей производственного сектора уголовно-исполнительной системы и рынка труда в целом. Например, в этом учебном году будет организовано обучение новым специальностям – «Швея» и «Оператор швейного оборудования».

Впервые в этом учебном году начнется обучение еще по пяти новым профессиям: «Подсобный рабочий», «Укладчик-упаковщик», «Слесарь по сборке металлоконструкций», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и «Столяр».

Планируется подготовить не менее 100 сварщиков – эта профессия остается одной из наиболее востребованных как на региональном рынке труда, так и на производстве исправительных учреждений.

Всего в 2021-2022 учебном году планируется подготовить 1813 квалифицированных рабочих для нужд исправительных учреждений. После освобождения выпускники образовательного учреждения № 79, обладая рабочей профессией, смогут найти себе достойную работу на гражданских предприятиях.