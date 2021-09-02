День открытых дверей: туляков приглашают обследоваться в онкодиспансере
Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает на день открытых дверей, который пройдет 4 сентября с 8.00 до 14.00.
Женщины смогут:
- получить консультацию врача-онколога;
- сдать цитологический мазок на АК шейки матки;
- сдать кровь на онкомаркер СА-125;
- пройти маммографию (женщины старше 39 лет);
- сделать УЗИ молочных желез по показаниям.
Мужчин приглашают сдать кровь на онкомаркер ПСА.
Жители области старше 55 лет с большим стажем курения смогут сделать компьютерную томографию грудной клетки.
Прием будет осуществляться по предварительной записи через call-центр по тел.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Адрес: Тула, ул. Плеханова, 201-а.
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