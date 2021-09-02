новости
новости
Регистрация
День открытых дверей: туляков приглашают обследоваться в онкодиспансере

День открытых дверей: туляков приглашают обследоваться в онкодиспансере

Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает на день открытых дверей, который пройдет 4 сентября с 8.00 до 14.00.

Женщины смогут:

  • получить консультацию врача-онколога;
  • сдать цитологический мазок на АК шейки матки;
  • сдать кровь на онкомаркер СА-125;
  • пройти маммографию (женщины старше 39 лет);
  • сделать УЗИ молочных желез по показаниям.

Мужчин приглашают сдать кровь на онкомаркер ПСА.

Жители области старше 55 лет с большим стажем курения смогут сделать компьютерную томографию грудной клетки.

Прием будет осуществляться по предварительной записи через call-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Адрес: Тула, ул. Плеханова, 201-а.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день открытых дверейТульский областной клинический онкологический диспансер
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей военной археологии, «Русское поле» и «Богатырская застава»: что сделают к юбилею Куликовской битвы в Тульской области
Музей военной археологии, «Русское поле» и «Богатырская застава»: что сделают к юбилею Куликовской битвы в Тульской области
Более 2 тысяч контейнеров отремонтировал Тульский филиал ООО «МСК-НТ» с начала года
Более 2 тысяч контейнеров отремонтировал Тульский филиал ООО «МСК-НТ» с начала года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.