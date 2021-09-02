День открытых дверей: туляков приглашают обследоваться в онкодиспансере

Прием будет осуществляться по предварительной записи.

Тульский областной клинический онкологический диспансер приглашает на день открытых дверей, который пройдет 4 сентября с 8.00 до 14.00.

Женщины смогут:

получить консультацию врача-онколога;

сдать цитологический мазок на АК шейки матки;

сдать кровь на онкомаркер СА-125;

пройти маммографию (женщины старше 39 лет);

сделать УЗИ молочных желез по показаниям.

Мужчин приглашают сдать кровь на онкомаркер ПСА.

Жители области старше 55 лет с большим стажем курения смогут сделать компьютерную томографию грудной клетки.

Прием будет осуществляться по предварительной записи через call-центр по тел. 8 (4872) 33-81-41 .

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Адрес: Тула, ул. Плеханова, 201-а.