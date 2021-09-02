Более 2 тысяч контейнеров отремонтировал Тульский филиал ООО «МСК-НТ» с начала года

«МСК-НТ» в своей зоне обслуживания проводит работы по содержанию в надлежащем состоянии контейнерного парка.

Тульский филиал ООО «МСК-НТ» устанавливает не только емкости различных объемов для складирования ТКО в своей зоне обслуживания, но и проводит работы по содержанию в надлежащем состоянии контейнерного парка.

Все емкости, которые установлены на контейнерных площадках и в местах накопления ТКО, должны соответствовать эксплуатационным требованиям. На основании заявок специалистов производственного отдела ремонтная бригада Тульского филиала ООО «МСК-НТ» выполняет работы по восстановлению геометрии, захватов и замене колес.

Подвижная часть – один из самых уязвимых элементов контейнера объемом 0,8 куб. м. Зачастую ввиду высокого пандуса или его отсутствия на контейнерной площадке емкости при погрузке и выгрузке быстро изнашиваются, в том числе происходит и поломка колес. Отметим, ответственность за обустройство, надлежащее содержание контейнерной площадки и организацию подъездных путей к ней несет балансодержатель территории.

Текущий ремонт проводится сотрудниками Тульского филиала ООО «МСК-НТ» рядом с контейнерной площадкой с помощью сварочного аппарата. При обнаружении серьезных повреждений емкости транспортируют на базу. В состав бригады входят профессиональные слесари и сварщики. Специалисты оснащены необходимым оборудованием и ремкомплектами, которые позволяют оперативно устранять неисправности.

В зоне обслуживания ООО «МСК-НТ» на территории Тульской области с начала 2021 года отремонтировано 2246 емкостей различных объемов.