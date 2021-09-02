Музей военной археологии, «Русское поле» и «Богатырская застава»: что сделают к юбилею Куликовской битвы в Тульской области

2 сентября в музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое Куркинского района Тульской области состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году.

Напомним, с инициативой масштабно отпраздновать годовщину великого сражения Алексей Дюмин выступил в прошлом году. Идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

– Мы проводим первое заседание оргкомитета. Благодарю Татьяну Голикову и Алексея Дюмина за активное участие в подготовке празднования. Надеюсь, что площадка музея «Куликово поле» станет смысловым центром подготовки и проведения юбилея, — сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. — Девять лет до юбилея — большой срок, но он оправдан масштабом поставленных задач. Тульская область обладает колоссальным историко-культурным наследием. На ее территории расположены пять крупных федеральных музеев. Рассчитываю, что предстоящий юбилей поможет раскрыть потенциал, закрепив лидерство региона в сфере познавательного туризма. Важно, чтобы эта работа ощущалась самими туляками и соответствовала насущным интересам наших граждан. Для этого важно реализовать ряд инфраструктурных проектов, обеспечить доступность и сохранность объектов культурного наследия.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова (она участвовала в заседании в режиме видео-конференц-связи) отметила, что, учитывая особое значение Куликовской битвы для всей истории государства Российского, Президент принял решение торжественно отметить в 2030 году юбилей этого великого события.

– Правительство РФ создало оргкомитет по подготовке к юбилею. Сопредседателями оргкомитета назначены Сергей Нарышкин, Алексей Дюмин и я. На этапе подготовки мы должны расставить приоритеты так, чтобы если не каждый год, то хотя бы через год было бы какое-то событие в Тульской области, которое ознаменовывало бы приближение юбилея, — заявила Татьяна Голикова. – Юбилей Куликовской битвы — это серьезный импульс развития региона. Тульская область обладает успешным опытом проведения масштабного празднования 500-летия Тульского кремля. Но событие 2030 года будет масштабнее, поэтому срок подготовки такой большой. Правительство РФ готово оказать всестороннюю поддержку правительству региона в подготовке празднования.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сражение на Куликовом поле стало судьбоносным для страны: именно тогда наши предки осознали необходимость объединения разрозненных земель в единое целое — Россию. Губернатор напомнил слова историка Льва Гумилева: на Куликовскую битву пошли ратники из Московии, Владимира, Суздаля, а вернулась с поля боя рать русская. Куликовская битва положила начало российской государственности.

– В проект 650-летия нам необходимо вдохнуть мощную общенациональную идеологию: в своем единстве Россия непобедима! Куликово поле сегодня является местом силы и притяжения. Наша задача — придать ему новое звучание: Куликовская битва должна стать символом целостности нашего государства, знаменем, которое мы должны нести через века и передавать из поколения в поколение. Глобальная цель всей этой работы — сохранение исторической памяти и национальной идентичности, — отметил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, для этого планируется создать культурно-туристический кластер общенационального масштаба и обеспечить его всей необходимой современной инфраструктурой.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев отметил уровень проработки плана подготовки и празднования 650-летия:

– Куликово поле — сакральное место для каждого гражданина России. Предлагаю дополнить план и особое внимание уделить мероприятиям с участием школьников.

Кстати, в общей сложности план на данном этапе включает более 56 мероприятий.

– Традиционно пройдут тематические конференции, выставки, фестивали-конкурсы для детей, а также масштабные работы по строительству, реставрации, ремонту и реконструкции объектов сферы культуры Тульской области. Одно из интересных направлений по линии Министерства культуры России — создание и внедрение VR-технологии «Куликовская битва: археологический VR-квест». Мы рассчитываем, что усилия заинтересованных сторон позволят обеспечить создание популярного культурно-туристского кластера «Куликово поле», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова (она принимала участие в заседании в режиме ВКС).

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин рассказал о наиболее крупных проектах, которые предлагается включить в план подготовки к 650-летию Куликовской битвы. Это творческие, образовательные и просветительские проекты, инфраструктурные объекты, часть которых уже имеет финансирование и включена в государственные и региональные программы.

– Мы предлагаем к 2030 году реализовать масштабный амбициозный проект и создать современный культурно-исторический кластер мирового уровня. Мы подготовили предложения, которые после проработки отраслевыми ведомствами могут войти в план. В Тульской области должны появиться инфраструктурные объекты высочайшего класса при комплексном развитии территории, — пояснил Валерий Шерин.

По его словам, ядром кластера будет сам музей-заповедник «Куликово поле». Здесь предлагается создать еще несколько музеев.

Один из них — проект «Русское поле», аналогов которому в мире пока нет. Русское поле — это образ, который раскроется с разных сторон: как поле сражений, поле трудовых будней, поле как экосистема и источник вдохновения для художников и мыслителей. Концепция проекта уже в детальной разработке. Причем проект предусматривает не только здание с экспозицией, но и непосредственно поле со скульптурными объектами.

Еще один уникальный парк под открытым небом на Куликовом поле предполагает создание исторических реконструкций «Богатырская застава», где посетители смогут увидеть в миниатюре древнерусские крепости и селения, стоявшие когда-то на этом месте.

Предлагается также создать Музей военной археологии Восточной Европы, который завершит формирование Музейного квартала в Туле. Место для него уже определено. Это будет первый в России музей, который расскажет о древнем и средневековом оружии, о военных ритуалах и традициях народов, оставивших свой след в истории.

Еще одним крупным культурным проектом станет создание эпического кинополотна и театральных постановок о событиях того времени и о самой Куликовской битве.

В поселке Епифань планируется построить межрегиональный центр археологического хранилища — для обеспечения современных условий хранения артефактов.

Планируется провести реставрацию храмов Куликова поля — церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино, усыпальницы и парка в Донском, Никольского храма и уникального памятника архитектуры – деревянного храма Дмитрия Солунского в Епифани.

В Туле в рамках подготовки к 650-летию Куликовской битвы предлагается провести реконструкцию Тульского театра драмы как основного места проведения всех театральных проектов.

Что касается образовательно-воспитательного направления, то предлагается строительство всероссийского круглогодичного историко-молодежного центра «Пересвет». Он станет центром патриотического воспитания, изучения истории, экологии, культуры. Такого центра пока нет нигде в России — ни на «Территории смыслов», ни на «Тавриде».

Основным инфраструктурным объектом плана подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы станет региональный архивный центр в Туле, с выставочными залами и библиотекой, где впервые будут созданы нормативные условия для хранения 3,5 млн единиц архивных фондов. Место для центра уже определено.

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов отметил, что Тульская область нуждается в обновлении здания государственного архива для улучшения условий хранения документов. Татьяна Голикова поручила проработать этот вопрос.

– В ходе подготовки к юбилею встает вопрос о расчистке русла реки Дон и его притока – реки Непрядвы. В плане мы предусмотрели благоустройство набережной Дона как ключевого объекта празднования, а также создание нового парка «Исток Дона» в Новомосковске. Условием для реализации этого станет решение вопроса с очистными сооружениями в городах, расположенных на этих реках, — добавил Валерий Шерин.

Включены в предлагаемый план также ремонт дорог и туристической инфраструктуры в нескольких муниципальных образованиях.

– Реализация наших амбициозных планов возможна только при поддержке федерального центра. Прошу поддержать предложенный Тульской областью комплексный план развития кластера «Куликово поле», — обратился к собравшимся Валерий Шерин.

— Наша главная цель — укрепить идеологию единства и сохранить историческую память. Важно донести, насколько велика роль Куликовской битвы не только как судьбоносного военного сражения, но и как события, давшего начало российской государственности, — подчеркнул Алексей Дюмин.