В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных

Кадр из мультфильма «Шрек 2», DreamWorks Animation, 2004 г.

С 6 сентября по 6 октября жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

В государственных учреждениях ветеринарии Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных. С 6 сентября по 6 октября владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.

Стерилизация будет проводиться по предварительной записи. В акции принимают участие государственные учреждения ветеринарии всех муниципальных образований Тульской области: