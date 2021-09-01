новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных
Кадр из мультфильма «Шрек 2», DreamWorks Animation, 2004 г.

В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных

С 6 сентября по 6 октября жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

В государственных учреждениях ветеринарии Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных. С 6 сентября по 6 октября владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене. 

Стерилизация будет проводиться по предварительной записи. В акции принимают участие государственные учреждения ветеринарии всех муниципальных образований Тульской области:

  • Алексинский район – 8 (48753) 6-67-76, 6-62-64,
  • Арсеньевский район – 8 (48733) 2-14-22, 2-17-97,
  • Белевский район – 8 (48742) 4-19-05, 4-15-17,
  • Богородицкий район – 8 (48761) 2-11-69,
  • Веневский район – 8 (48745) 2-50-80, 2-50-81,
  • Воловский район – 8 (48768) 2-12-62,
  • Дубенский район – 8 (48732) 2-11-52,    
  • Ефремовский район – 8 (48741) 6-61-88, 6-49-99, 6-50-78,
  • Заокский район – 8 (48734) 2-25-85, 2-10-60,
  • Каменский район – 8 (48744) 2-12-49, 2-11-39,
  • Кимовский район – 8 (48735) 5-88-42,
  • Киреевский район – 8 (48754) 6-19-43,
  • Куркинский район – 8 (48743) 5-17-18, 5-19-17,    
  • Ленинский район – 8 (4872) 37-11-13, 37-39-84,
  • Новомосковский район – 8 (48762) 9-18-08, 9-18-09,
  • Одоевский район – 8 (48736) 4-16-36, 4-12-65,
  • Плавский район – 8 (48752) 6-49-70, 2-10-89,
  • Суворовский район – 8 (48763) 2-25-31, 2-01-95,
  • Тепло-Огаревский район – 8 (48755) 2-10-75, 2-10-64,    
  • Узловский район – 8 (48731) 6-18-07, 6-44-35,
  • Чернский район – 8 (48756) 2-12-10,
  • Щекинский район – 8 (48751) 4-98-55, 4-36-33,
  • Ясногорский район – 8 (48766) 2-10-86,
  • г. Донской – 8 (48746) 5-38-45, 5-47-72,
  • г. Тула – 37-10-88, 43-08-58.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:46 +2
Другие статьи по темам
Событие
стерилизация животныхмесячник льготной стерилизацииветеринарные учреждения Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают в путешествие от истоков Одоевского княжества в кружевную сказку
Туляков приглашают в путешествие от истоков Одоевского княжества в кружевную сказку
Туляки взяли серебро на международном турнире по голболу
Туляки взяли серебро на международном турнире по голболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.