Кадр из мультфильма «Шрек 2», DreamWorks Animation, 2004 г.
В Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных
С 6 сентября по 6 октября жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.
В государственных учреждениях ветеринарии Тульской области пройдет месячник льготной стерилизации животных. С 6 сентября по 6 октября владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене.
Стерилизация будет проводиться по предварительной записи. В акции принимают участие государственные учреждения ветеринарии всех муниципальных образований Тульской области:
- Алексинский район – 8 (48753) 6-67-76, 6-62-64,
- Арсеньевский район – 8 (48733) 2-14-22, 2-17-97,
- Белевский район – 8 (48742) 4-19-05, 4-15-17,
- Богородицкий район – 8 (48761) 2-11-69,
- Веневский район – 8 (48745) 2-50-80, 2-50-81,
- Воловский район – 8 (48768) 2-12-62,
- Дубенский район – 8 (48732) 2-11-52,
- Ефремовский район – 8 (48741) 6-61-88, 6-49-99, 6-50-78,
- Заокский район – 8 (48734) 2-25-85, 2-10-60,
- Каменский район – 8 (48744) 2-12-49, 2-11-39,
- Кимовский район – 8 (48735) 5-88-42,
- Киреевский район – 8 (48754) 6-19-43,
- Куркинский район – 8 (48743) 5-17-18, 5-19-17,
- Ленинский район – 8 (4872) 37-11-13, 37-39-84,
- Новомосковский район – 8 (48762) 9-18-08, 9-18-09,
- Одоевский район – 8 (48736) 4-16-36, 4-12-65,
- Плавский район – 8 (48752) 6-49-70, 2-10-89,
- Суворовский район – 8 (48763) 2-25-31, 2-01-95,
- Тепло-Огаревский район – 8 (48755) 2-10-75, 2-10-64,
- Узловский район – 8 (48731) 6-18-07, 6-44-35,
- Чернский район – 8 (48756) 2-12-10,
- Щекинский район – 8 (48751) 4-98-55, 4-36-33,
- Ясногорский район – 8 (48766) 2-10-86,
- г. Донской – 8 (48746) 5-38-45, 5-47-72,
- г. Тула – 37-10-88, 43-08-58.
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