Фото: пресс-служба администрации Тулы.
Туляки взяли серебро на международном турнире по голболу
Соревнования проходили с 27 по 29 августа в Карбонии (Италия).
В составе российской команды выступили спортсмены МБУ СШОР «Восток» Михаил Егоров, Никита Егоров, Артур Бодня и Артём Скотников. Соперниками сборной России стали команды Италии, Дании, Франции, Румынии.
Голболисты национальной сборной показали достойный результат и стали серебряными призерами соревнований. Подготовил спортсменов играющий тренер Олег Белошенко.
Голбол – игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году в качества средства реабилитации ветеранов Второй мировой войны – инвалидов по зрению.
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