Туляки взяли серебро на международном турнире по голболу

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В составе российской команды выступили спортсмены МБУ СШОР «Восток» Михаил Егоров, Никита Егоров, Артур Бодня и Артём Скотников. Соперниками сборной России стали команды Италии, Дании, Франции, Румынии.

Голболисты национальной сборной показали достойный результат и стали серебряными призерами соревнований. Подготовил спортсменов играющий тренер Олег Белошенко.

Голбол – игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году в качества средства реабилитации ветеранов Второй мировой войны – инвалидов по зрению.