Туляков приглашают в путешествие от истоков Одоевского княжества в кружевную сказку

Экскурсантов ожидает захватывающее путешествие по историческим вехам Одоева, который в разные времена был столицей княжества и опорным пунктом Большой Засечной черты, уездным городом и ремесленным центром, а в наши дни является одним из районных центров области. Вы узнаете историю возникновения и развития города и одоевского княжества, а также о ремёслах, которыми до сих пор славится эта земля.

Не обойдется без визита к деду Филимону и знакомства с одним из древнейших брендов тульского края – Филимоновской игрушкой. Музей советской игрушки «В детство» позволит старшему поколению на миг отправиться в свои детские годы времён СССР и вспомнить любимых мишек, зайцев и неваляшек. А завершится поездка «кружевной сказкой».

Экскурсия состоится 4 сентября, автобус отправится в 9.00 от музея «Тульские самовары». Стоимость: 1950 рублей (включая обед). Телефоны для записи: 52-08-98, 8 (953) 995-85-91.