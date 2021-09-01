Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Принять участие в подготовке праздника могут все желающие старше 14 лет.

Функционал волонтеров – это помощь в организации и соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий на площадках города. Направления работы волонтеров могут дополняться. Требуются молодые люди от 14 лет.

Стать волонтером Дня города — это отличная возможность приобрести новые навыки, умения и опыт работы в команде, принять активное участие в масштабных мероприятиях, научиться принимать самостоятельные решения и стать важной частью большого праздника.

Контактное лицо для записи в команду волонтеров Дня города – Оксана Коваленко, телефон 8 (910) 075-03-10. Заявки на участие с указанием ФИО, даты рождения и контактного телефона следует направлять на адрес: gkzmuk@tularegion.org с пометкой «Волонтер День города».