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Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города

Принять участие в подготовке праздника могут все желающие старше 14 лет.

Функционал волонтеров – это помощь в организации и соблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий на площадках города. Направления работы волонтеров могут дополняться. Требуются молодые люди от 14 лет.

Стать волонтером Дня города — это отличная возможность приобрести новые навыки, умения и опыт работы в команде, принять активное участие в масштабных мероприятиях, научиться принимать самостоятельные решения и стать важной частью большого праздника.

Контактное лицо для записи в команду волонтеров Дня города – Оксана Коваленко, телефон 8 (910) 075-03-10. Заявки на участие с указанием ФИО, даты рождения и контактного телефона следует направлять на адрес: gkzmuk@tularegion.org с пометкой «Волонтер День города».

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