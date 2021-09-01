В Туле состоится автограф-сессия писателя Дениса Драгунского

Фото: classguru.ru.

В четверг, 2 сентября, туляки смогут встретиться с писателем, драматургом, журналистом, политологом, колумнистом интернет-издания Gazeta.ru Денисом Драгунским. Многим он известен как прототип главного героя знаменитой книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы».

Сегодня Денис Драгунский – мастер короткого, энергичного рассказа, автор многих книг, среди которых «Дело принципа», «Вид с метромоста», «Каменное сердце», «Окна во двор», «Отнимать и подглядывать», «Мальчик, дяденька и я», «Взрослые люди», «Пять минут прощания», «Автопортрет неизвестного» и другие.

Приобрести некоторые произведения Дениса Викторовича и подарочное издание «Денискиных рассказов», а также получить автограф Дениса Драгунского можно будет 2 сентября с 19.00 до 20.00 в магазине «Свидетель» (пр. Ленина, 27).