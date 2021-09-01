новости
новости
Регистрация
Тульская область присоединится ко Всероссийской акции «Капля жизни»

Тульская область присоединится ко Всероссийской акции «Капля жизни»

Она состоится в пятницу, 3 сентября, и будет посвящена Дню памяти жертв терроризма.

Все желающие смогут прийти в Центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания по адресу: ул. Пузакова, 78. В 11.00 там будет объявлена минута молчания.

Затем участники памятной акции проведут символический полив цветов – в память о жертвах терактов каждый наберет в ладони воду из чаши и польет растение, которое символизирует человеческую жизнь.

Присоединиться к акции можно в режиме онлайн – «напоить» цветы дома или на работе и выложить фото или видео в соцсети с хештэгами #капляжизни#этонеиграАнтитеррор#Тула.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:53 −2
Другие статьи по темам
Событие
памятные мероприятияДень солидарности в борьбе с терроризмомВсероссийская акция Капля жизни
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк сорвал пломбу на газовом счетчике и оказался должен 74 тысячи рублей
Туляк сорвал пломбу на газовом счетчике и оказался должен 74 тысячи рублей
Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города
Туляки могут стать волонтерами на мероприятиях, приуроченных ко Дню города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.