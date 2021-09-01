Тульская область присоединится ко Всероссийской акции «Капля жизни»

Она состоится в пятницу, 3 сентября, и будет посвящена Дню памяти жертв терроризма.

Все желающие смогут прийти в Центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания по адресу: ул. Пузакова, 78. В 11.00 там будет объявлена минута молчания.

Затем участники памятной акции проведут символический полив цветов – в память о жертвах терактов каждый наберет в ладони воду из чаши и польет растение, которое символизирует человеческую жизнь.

Присоединиться к акции можно в режиме онлайн – «напоить» цветы дома или на работе и выложить фото или видео в соцсети с хештэгами #капляжизни, #этонеиграАнтитеррор, #Тула.