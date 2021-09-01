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Туляк сорвал пломбу на газовом счетчике и оказался должен 74 тысячи рублей
Фото: upravlenie-gkh.ru.

Туляк сорвал пломбу на газовом счетчике и оказался должен 74 тысячи рублей

Добровольно выплатить эту сумму мужчина не пожелал. Газовикам пришлось обращаться в суд.

Контролеры газового хозяйства «Газпром межрегионгаз Тула» при плановой проверке приборов учета в одном из частных домов по ул. Калужской выяснили, что пломба газового счетчика сорвана.

Сам прибор находился в неработоспособном состоянии, а подаваемые абонентом показания прибора не соответствовали реальному потреблению газа.

Счет за полгода владельцу коттеджа был выставлен по нормативу потребления – получилось 74 тысячи рублей. Мужчина заменил неисправный счетчик, однако выплачивать эту сумму не пожелал.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Тула» подали иск в суд, который полностью удовлетворил их требования, – домовладелец должен заплатить 74 тысячи рублей и компенсировать судебные издержки.

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сегодня, в 09:15 −1
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Событие
Газпром межрегионгаз Туласчет за газприбор учетагазовый счётчикпломба на счётчике
Место
Тулаулица Калужская
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