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«Крик души!»: под Тулой потерялась маленькая собачка

«Крик души!»: под Тулой потерялась маленькая собачка

Нашедшему гарантировано хорошее вознаграждение.

В редакцию Myslo пришло письмо от одной из наших читатальниц:

«Крик души! Очень прошу помощи! В районе деревни Волково (Коптево) Ленинского района Тулы потерялась маленькая черная собачка! Вокруг леc, надеюсь, что подобрали грибники! Был на каникулах у бабушки и убежал с участка! Хорошее вознаграждение будет обязательно!!! Это больше чем собака, это мой сын!!!»

Если вы видели потеряшку, звоните по телефону: 8(915)782-04-64.

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сегодня, в 21:30 0
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