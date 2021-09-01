«Крик души!»: под Тулой потерялась маленькая собачка

В редакцию Myslo пришло письмо от одной из наших читатальниц:

«Крик души! Очень прошу помощи! В районе деревни Волково (Коптево) Ленинского района Тулы потерялась маленькая черная собачка! Вокруг леc, надеюсь, что подобрали грибники! Был на каникулах у бабушки и убежал с участка! Хорошее вознаграждение будет обязательно!!! Это больше чем собака, это мой сын!!!»