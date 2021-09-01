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Опубликован календарь матчей «Арсенала» до 10-го тура

Опубликован календарь матчей «Арсенала» до 10-го тура

Ближайший матч оружейники проведут с ЦСКА.

РПЛ опубликовала расписание чемпионата России на сентябрь и начало октября. Тульский «Арсенал» сыграет дома с ЦСКА 12 сентября, 19 сентября проведет матч с «Нижним Новгородом», 27 сентября на выезде встретится с «Уралом», 2 октября — с «Химками».

Публикуем календарь матчей.

7-й тур

11 сентября

  • 14.00 — «Локомотив» — «Крылья Советов»
  • 16.30 — «Зенит» — «Ахмат»
  • 19.00 — «Спартак» — «Химки»

12 сентября

  • 14.00 — «Арсенал» — ЦСКА
  • 16.30 — «Сочи» — «Уфа»
  • 19.00 — «Динамо» — «Нижний Новгород»

13 сентября

  • 18.30 — «Рубин» — «Урал»
  • 19.30 — «Ростов» — «Краснодар»

8-й тур

18 сентября

  • 14.00 — «Уфа» — «Химки»
  • 16.30 — «Крылья Советов» — «Ростов»
  • 19.00 — «Ахмат» — «Краснодар»

19 сентября

  • 16.30 — «Нижний Новгород» — «Арсенал»
  • 19.00 — «Сочи» — «Динамо»

20 сентября

  • 16.30 — «Урал» — «Локомотив»
  • 18.30 — «Рубин» — «Зенит»
  • 19.30 — ЦСКА — «Спартак»

9-й тур

25 сентября

  • 14.00 — «Химки» — «Локомотив»
  • 16.30 — «Зенит» — «Крылья Советов»
  • 19.00 — «Спартак» — «Уфа»

26 сентября

  • 14.00 — «Динамо» — «Рубин»
  • 16.30 — «Ростов» — «Ахмат»
  • 19.00 — «Краснодар» — «Сочи»

27 сентября

  • 17.00 — «Урал» — «Арсенал»
  • 19.00 — «Нижний Новгород» — ЦСКА

10-й тур

2 октября

  • 14.00 — «Рубин» — «Нижний Новгород»
  • 16.30 — «Динамо» — «Крылья Советов»
  • 19.00 — «Арсенал» — «Химки»
  • 19.00 — ЦСКА — «Краснодар»

3 октября

  • 14.00 — «Уфа» — «Урал»
  • 16.30 — «Зенит» — «Сочи»
  • 19.00 — «Локомотив» — «Ростов»
  • 19.00 — «Ахмат» — «Спартак»
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