Опубликован календарь матчей «Арсенала» до 10-го тура

РПЛ опубликовала расписание чемпионата России на сентябрь и начало октября. Тульский «Арсенал» сыграет дома с ЦСКА 12 сентября, 19 сентября проведет матч с «Нижним Новгородом», 27 сентября на выезде встретится с «Уралом», 2 октября — с «Химками».

Публикуем календарь матчей.

7-й тур

11 сентября

14.00 — «Локомотив» — «Крылья Советов»

16.30 — «Зенит» — «Ахмат»

19.00 — «Спартак» — «Химки»

12 сентября

14.00 — «Арсенал» — ЦСКА

16.30 — «Сочи» — «Уфа»

19.00 — «Динамо» — «Нижний Новгород»

13 сентября

18.30 — «Рубин» — «Урал»

19.30 — «Ростов» — «Краснодар»

8-й тур

18 сентября

14.00 — «Уфа» — «Химки»

16.30 — «Крылья Советов» — «Ростов»

19.00 — «Ахмат» — «Краснодар»

19 сентября

16.30 — «Нижний Новгород» — «Арсенал»

19.00 — «Сочи» — «Динамо»

20 сентября

16.30 — «Урал» — «Локомотив»

18.30 — «Рубин» — «Зенит»

19.30 — ЦСКА — «Спартак»

9-й тур

25 сентября

14.00 — «Химки» — «Локомотив»

16.30 — «Зенит» — «Крылья Советов»

19.00 — «Спартак» — «Уфа»

26 сентября

14.00 — «Динамо» — «Рубин»

16.30 — «Ростов» — «Ахмат»

19.00 — «Краснодар» — «Сочи»

27 сентября

17.00 — «Урал» — «Арсенал»

19.00 — «Нижний Новгород» — ЦСКА

10-й тур

2 октября

14.00 — «Рубин» — «Нижний Новгород»

16.30 — «Динамо» — «Крылья Советов»

19.00 — «Арсенал» — «Химки»

19.00 — ЦСКА — «Краснодар»

3 октября