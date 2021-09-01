Опубликован календарь матчей «Арсенала» до 10-го тура
Ближайший матч оружейники проведут с ЦСКА.
РПЛ опубликовала расписание чемпионата России на сентябрь и начало октября. Тульский «Арсенал» сыграет дома с ЦСКА 12 сентября, 19 сентября проведет матч с «Нижним Новгородом», 27 сентября на выезде встретится с «Уралом», 2 октября — с «Химками».
Публикуем календарь матчей.
7-й тур
11 сентября
- 14.00 — «Локомотив» — «Крылья Советов»
- 16.30 — «Зенит» — «Ахмат»
- 19.00 — «Спартак» — «Химки»
12 сентября
- 14.00 — «Арсенал» — ЦСКА
- 16.30 — «Сочи» — «Уфа»
- 19.00 — «Динамо» — «Нижний Новгород»
13 сентября
- 18.30 — «Рубин» — «Урал»
- 19.30 — «Ростов» — «Краснодар»
8-й тур
18 сентября
- 14.00 — «Уфа» — «Химки»
- 16.30 — «Крылья Советов» — «Ростов»
- 19.00 — «Ахмат» — «Краснодар»
19 сентября
- 16.30 — «Нижний Новгород» — «Арсенал»
- 19.00 — «Сочи» — «Динамо»
20 сентября
- 16.30 — «Урал» — «Локомотив»
- 18.30 — «Рубин» — «Зенит»
- 19.30 — ЦСКА — «Спартак»
9-й тур
25 сентября
- 14.00 — «Химки» — «Локомотив»
- 16.30 — «Зенит» — «Крылья Советов»
- 19.00 — «Спартак» — «Уфа»
26 сентября
- 14.00 — «Динамо» — «Рубин»
- 16.30 — «Ростов» — «Ахмат»
- 19.00 — «Краснодар» — «Сочи»
27 сентября
- 17.00 — «Урал» — «Арсенал»
- 19.00 — «Нижний Новгород» — ЦСКА
10-й тур
2 октября
- 14.00 — «Рубин» — «Нижний Новгород»
- 16.30 — «Динамо» — «Крылья Советов»
- 19.00 — «Арсенал» — «Химки»
- 19.00 — ЦСКА — «Краснодар»
3 октября
- 14.00 — «Уфа» — «Урал»
- 16.30 — «Зенит» — «Сочи»
- 19.00 — «Локомотив» — «Ростов»
- 19.00 — «Ахмат» — «Спартак»
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