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В Рогожинском парке Тулы появится набережная

В Рогожинском парке Тулы появится набережная

Работы по благоустройству начнутся в 2022 году.

Рогожинский парк – территория сложной судьбы. В годы Великой Отечественной именно здесь тульские рабочие из ополчения остановили танки Гудериана. А их потомки разбили тут парк и посадили березовую рощу — в память о погибших бойцах Тульского рабочего полка.

Долгое время парк был в заброшенном состоянии. По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина земельный участок, на котором ныне стоит памятник Григорию Агееву, комиссару Тульского рабочего полка, передали из частной собственности в оперативное управление ГУ ТО «Тульские парки» и присвоили всему парку статус особо охраняемой природной территории.

Сам губернатор лично участвовал в благоустройстве парка, много общался с жителями по этому вопросу – по его поручению в парке в 2019 году установили беседку для настольных игр и обустроили площадку для настольного тенниса.

– Мы начали работы по благоустройству второй очереди парка (территория в 17 га за ЛЭП. – Прим. авт.). Установили ограждение по периметру парка и информационные стенды. Удалили больше 1000 сухостойных и аварийных деревьев, вывезли более 300 старых автомобильных покрышек и убрали свалки бытового мусора. В 2019-2020 гг. в рамках нацпроекта «Экология» почистили пруд и русло реки Рогожня, – рассказал Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки».

Проект благоустройства этой части парка разрабатывали в тесном контакте с инициативной группой жителей. По словам директора парка, проектировали вторую очередь в соответствии с принципами природного урбанизма. Уже готова проектно-сметная документация. Ожидаемая стоимость проекта – более 60 млн руб.  

Парк сегодня

– Проектом предусмотрен красивый выход к воде, площадки для детей и подростков, небольшая зона отдыха, обустройство родника, сеть пешеходных дорожек в плитке, в том числе вокруг пруда. Центральный вход в парк планируем перенести на улицу Тимирязева, через овражек будет перекинут пешеходный мост. Вся территория парка будет освещена и под видеонаблюдением. А вот зоны для барбекю в парке не будет – разведение костров в парках запрещено законом, – пояснил Владислав Черных.

Каким будет Рогожинский парк

Реализация проекта запланирована на 2022-2023 гг.

– Что касается развития других парков, то ведутся работы по благоустройству Баташевского сада. Обустроена музейная экспозиция «Бронепоезд №16 в парке «Патриот», заканчиваем строительство стрелкового центра. Работы в парке «Патриот» планируем закончить к 1 декабря 2021 г.  Занимаемся реконструкцией скейт-парка в ЦПКиО, обустраиваем сквер для отдыха в Комсомольском парке, парковочное пространство в Пролетарском парке, – рассказывает Владислав Черных.

Самый важный проект 2021 года, по словам директора парков, – организация дома детского творчества и развития в Центральном парке им. П. П. Белоусова. Он будет достроен к 1 декабря 2021 года, но открытие запланировано на следующий год, так как требуется обустроить студию танцев, 3D-студию, гончарную мастерскую. В этом центре зимой будет располагаться резиденция Деда Мороза.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 14:49 −5
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