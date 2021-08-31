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В День города на Пролетарской набережной выступит певец Артем Качер
Фото: https://www.instagram.com/artemkacher.

В День города на Пролетарской набережной выступит певец Артем Качер

А на площади Ленина состоится концерт группы #2Маши.

11 сентября, в День города, в Туле выступит известный российский певец Артем Качер. Концерт состоится на Пролетарской набережной.

Напомним, основные мероприятия по традиции пройдут в историческом центре. Они стартуют на всех семи площадках одновременно: на Пролетарской и Казанской набережных, на Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов, на площади Ленина, в деловом квартале «Ликерка Лофт» и на площади перед ГКЗ. 

На Пролетарской набережной развернутся площадки молодежного формата.

На Казанской набережной запланированы активности семейного формата. Вечером там состоится фестиваль «Джазпорт».

На Крестовоздвиженской площади пройдет гастрофестиваль «Кремлевские посады». Желающие смогут попробовать новинки от тульских рестораторов.

На улице Металлистов резиденты представят локальные программы, а тульские артисты выступят в формате проекта «Уличный артист».

Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» пройдет на площадках Городского концертного зала и делового квартала «Ликерка Лофт».

Площадь Ленина с утра соберет любителей спорта на шоу «Сила Тулы», днем представят программу оркестры – участники «Парада оркестров», а вечером туляков ждет концерт артистов эстрады.

Хедлайнером станет группа #2Маши.

Подробная программа празднования Дня города станет известна позднее. 

Сюжет: День города 2021
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:52 −9
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