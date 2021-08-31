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«Накажи автохама»: микроавтобус, двойная сплошная и немножко встречки

«Накажи автохама»: микроавтобус, двойная сплошная и немножко встречки

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Подписчик Vadim поделился с нами видео, снятым на Калужском шоссе в Туле, в районе перекрестка у гипермаркета Metro. На записи видно, как водитель микроавтобуса Ford Transit нарушает правила дорожного движения. К сожалению, дата и время съемки не указаны.
 
«Видимо, нарушитель на микроавтобусе так торопился в магазин, что совершил обгон через две сплошные», — прокомментировал автор видео.
 

 

Сюжет: Автохам71
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:26 +1
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