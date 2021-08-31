«Накажи автохама»: микроавтобус, двойная сплошная и немножко встречки
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Подписчик Vadim поделился с нами видео, снятым на Калужском шоссе в Туле, в районе перекрестка у гипермаркета Metro. На записи видно, как водитель микроавтобуса Ford Transit нарушает правила дорожного движения. К сожалению, дата и время съемки не указаны.
«Видимо, нарушитель на микроавтобусе так торопился в магазин, что совершил обгон через две сплошные», — прокомментировал автор видео.
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