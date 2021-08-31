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Более 134 тысяч тульских семей получили выплаты на школьников

Более 134 тысяч тульских семей получили выплаты на школьников

Подать заявление на получение 10 тысяч рублей родители могут до 1 ноября.

С 15 июля Пенсионный фонд приступил к приему заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста.

Региональным отделением ПФР вынесены решения о назначении выплаты по 134 800 заявлениям в отношении 174,7 тысяч детей (в одном заявлении может быть указано несколько детей).

Большинство тульских семей получили деньги еще 2 августа, во время массовой выплаты, которая была произведена по поручению Владимира Путина досрочно, на две недели ранее запланированного срока.

Право на единовременную выплату имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте от 6 до 18 лет (которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля), а также инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным программам.

Граждане, имеющие право на данную выплату, но еще не подавшие заявление, могут сделать это в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР до 1 ноября. На принятие решения по заявлению отводится до пяти рабочих дней.

При положительном результате рассмотрения деньги зачисляются на счет в течение трех рабочих дней. Учитывая разовый характер выплаты, она может быть зачислена не только на карту «Мир», но и на карту другой платежной системы.

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