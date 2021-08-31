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На Красном Перекопе в Туле возобновили движение трамваев и перенесли остановку
Фото: instagram.com/tulacitytransport.

На Красном Перекопе в Туле возобновили движение трамваев и перенесли остановку

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 1 сентября возобновляется движение трамвайного транспорта маршрутов № 12 и 13 по прежней схеме в соответствии с расписанием. Работы по реконструкции трамвайного разворотного кольца на участке от ул. Кауля до ул. Михеева (Красный Перекоп) продолжаются.

На время их проведения остановочный пункт «Красный Перекоп», расположенный по нечетной стороне, будет временно перенесен за перекресток по ходу движения от ул. Михеева до ул. Кауля. Остановка будет располагаться на ул. Кауля, в районе дома № 31.

С 1 по 5 сентября движение трамвайного транспорта маршрута № 11 будет осуществляться по измененной схеме: ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.

О том, как продвигаются работы на ул. Советской, читайте здесь.

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