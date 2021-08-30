Роспотребнадзор: появившиеся в России комары переносят лихорадку Западного Нила

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях может быть поражение центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).

Заражение человека происходит при укусе комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках.

В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.

– Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Для предупреждения заражения вирусом Западного Нила рекомендуется:

при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоемов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело;

наносить на кожу или одежду репелленты;

защищать жилище от проникновения комаров — переносчиков вируса;

не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств (участков).

Лихорадка Западного Нила относится к широко распространенным инфекционным болезням, эндемичным более чем в 90 странах мира.

Наиболее сложная обстановка складывается в европейском регионе и странах Северной Америки. В 2021 г. случаи лихорадки Западного Нила регистрируются в США (102 случая заболевания, 6 летальных исходов), Канаде, а также в странах Европы — Греции (14 случаев), Италии (11 случаев), единичные случаи в Австрии, Румынии и Сербии.