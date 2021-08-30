новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор: появившиеся в России комары переносят лихорадку Западного Нила

Роспотребнадзор: появившиеся в России комары переносят лихорадку Западного Нила

Как предупредить заражение вирусом?

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях может быть поражение центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).
 
Заражение человека происходит при укусе комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках.
 
В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений.
 
– Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.
 
Для предупреждения заражения вирусом Западного Нила рекомендуется:
 
  • при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоемов носить защитную одежду, максимально закрывающую тело;
  • наносить на кожу или одежду репелленты;
  • защищать жилище от проникновения комаров — переносчиков вируса;
  • не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств (участков).
Лихорадка Западного Нила относится к широко распространенным инфекционным болезням, эндемичным более чем в 90 странах мира.
 
Наиболее сложная обстановка складывается в европейском регионе и странах Северной Америки. В 2021 г. случаи лихорадки Западного Нила регистрируются в США (102 случая заболевания, 6 летальных исходов), Канаде, а также в странах Европы — Греции (14 случаев), Италии (11 случаев), единичные случаи в Австрии, Румынии и Сербии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Роспотребнадзорлихорадка Западного Нила
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал РАНХиГС сегодня: выбери свою программу для востребованности на рынке труда
Тульский филиал РАНХиГС сегодня: выбери свою программу для востребованности на рынке труда
Топ-10 поводов сэкономить деньги, работая с риелтором
Топ-10 поводов сэкономить деньги, работая с риелтором
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.